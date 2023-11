دو آزمون استخدامی در فارس برگزار می شود

این آزمون در استان فارس به‌همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی این استان و با مشارکت 187 نفر که 116 نفر از آنان مرد و 71 نفر زن هستند در ساعت 9 صبح در مجتمع عدالت جهاددانشگاهی واقع در بلوار عدالت برگزار خواهد شد.

همچنین در همین روز آزمون پایان دوره داوری و میانجی‌گری که به‌همت معاونت آموشی جهاددانشگاهی فارس برگزار شده بود، در دانشکده ادبیات شیراز برگزار خواهد شد. آزمون مذکور ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه، 11 آبان‌ماه با مشارکت 519 نفر که از این تعداد 345 نفر آقا و 174 نفر خانم هستند برگزار خواهد شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: برپایی آزمون استخدامی وزارت امور خارجه و پایان دوره داوری و میانجی‌گری در فارسبه‌همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی فارس، آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه و آزمون پایان دوره‌داوری و میانجی‌گری در این استان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: دهمین اجلاس سران سازمان کشورهای تُرک با شعار «دوره تُرک» برگزار می‌شوددهمین اجلاس سران سازمان کشورهای ترک در تاریخ 3 نوامبر جاری با شعار «دوره تُرک» در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار می شود. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برگزاری بازی منتخب فوتبال خوزستان و عراق در حمایت از مردم مظلوم غزهیک دیدار دوستانه میان تیم های پیشکسوتان ستارگان منتخب فوتبال خوزستان و منتخب پیشکسوتان ستارگان عراق در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار می شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعلام جزئیات برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ١٣ آبان در ایلامسرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام گفت : راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همصدا با سراسر کشور در ٣۵ نقطه این استان نیز برگزار می شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کارگاه ملی 'نقاشی خیابانی' در کرمانشاه برگزار می‌شودکارگاه ملی نقاشی خیابانی با عنوان 'هنر راویان غزه' از ۱۳ تا ۱۵ آبان در کرمانشاه برگزار می شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تا اطلاع ثانوی خبری از تکمیل ظرفیت آزمون دبیری نیست/ همچنان ۲۵۰ هزار معلم کم داریم«احمدحسین فلاحی» سخنگوی کمیسیون آموزش در مورد تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز به خبرنگار ایلنا گفت: فعلا خبری از تکمیل ظرفیت برای آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز نیست. شاید در این خصوص ظرفیتی اعلام شود، اما تا به حال که چیزی گفته نشده است. در واقع تا اطلاع ثانوی تکمیل ظرفیتی برای آزمون استخدامی دبیری نخواهیم داشت.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕