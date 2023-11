دومین فرد دریافت کننده قلب خوک شش هفته پس از پیوند درگذشت

» آن فوکت، همسر وی در آن زمان گفت: «ما هیچ انتظاری جز امیدواری برای اینکه زمان بیشتری با هم باشیم نداریم. این می‌تواند به سادگی نشستن در ایوان و صرف قهوه با همدیگر باشد.» در هفته‌های پس از پیوند پزشکان او گزارش دادند که پیشرفت چشمگیری داشته است به‌طوریکه در فیزیوتراپی شرکت می‌کرد و وقت خود را با خانواده می‌گذراند. پزشکان او، یک ماه پس از جراحی گفتند بر این باورند که عملکرد قلب او عالی است و هر دارویی برای حمایت از این عملکرد را کنار گذاشته بودند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دومین دریافت کننده قلب خوک جان خود را از دست داددومین فردی که پیوند آزمایشی قلب خوک روی او انجام شده بود، تقریبا شش هفته پس از انجام عمل جان خود را از دست داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۶ اثر نمایشی در خراسان شمالی روی صحنه می رودهمزمان با دومین روز از هجدهمین جشنواره تئاتر استان، شش اثر نمایشی در بخش های صحنه ای و خیابانی روی صحنه می رود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: دومین گیرنده قلب خوک هم ۶ هفته پس از جراحی درگذشتبه گزارش شبکه شرق، لارنس فاوست، مرد ۵۸ ساله‌ای که به‌دلیل نارسایی قلبی، عمل پیوند قلب خوک انجام داده بود درگذشت. مرکز پزشکی دانشگاه مریلند سال گذشته نیز اولین پیوند قلب خوکی که اصلاح ژنتیکی شده بود را به مردی در حال مرگ انجام دادند که او نیز فقط دو ماه زنده ماند.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: «سند مشورتی افشاشده» وزارت امنیت اسرائیل برای اسکان شهروندان غزه در سینایک سند افشاشده نشان می‌دهد که وزارت امنیت اسرائیل تنها شش روز پس از آغاز درگیری‌های اخیر، طرحی را برای انتقال 2.3 میلیون غیرنظامی ساکن نوار فلسطین به «اردو

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یادبودی پس از درگذشت علیرضا شجاع‌پورآیین یادبود علیرضا شجاع‌پور شاعر تازه درگذشته روز جمعه برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توانگر: شورای رقابت اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه را منتشر کندرئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت خواستار انتشار اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه برای جلوگیری از نابسامانی بازار و رانت‌های احتمالی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕