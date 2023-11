دکتر حمید زارع، رئیس کنفرانس فضای سایبر و رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، با حضور در این نشست از تلاش برگزار کنندگان کنفرانس و نشست هنر و رسانه دینی و فضای سایبر تشکر کرد. دکتر محمد علی عبداللهی رئیس دانشکده الهیات نیز ضمن بیان اهداف تاسیس آزمایشگاه پژوهشی هنر و رسانه دینی شهاب مبین دانشگاه تهران، از امکان برگزاری کارگاه های تصویرپردازی مبتنی بر آثار عرفا، فیلسوفان و متفکران مسلمان چون تفسیر المیزان علامه طباطبائی برای کارگردانان و فیلم سازان سخن گفت.

دکتر کاظم فولادی‌قلعه رئیس دانشکده مهندسی و دبیر دومین کنفرانس فضای سایبر، برگزاری نشست هنر و رسانه دینی و فضای سایبر را نمونه‌ای بسیار عالی و موفق در همکاری بین رشته‌ای دو دانشکده مهندسی و الهیات برشمرد و بر افزایش این تعامل تاکید کرد.

همچنین حجت الاسلام دکتر کهتری مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشکدگان فارابی نیز ضمن حضور در این نشست بر اهمیت آزمایشگاه شهاب مبین و ضرورت این گونه نشست ها به عنوان مباحث روز جامعه تاکید کرد. به گزارش ایسنا، در دومین کنفرانس فضای سایبر، از طرح‌های در دست اقدام آزمایشگاه شهاب مبین مانند جشنواره ملی سالیانه هنر و رسانه دینی در رشته‌های ۸ گانه: (شعر و داستان و فیلم نامه، ایده پردازی، اپلیکیشن ها و نرم افزارها، بازی‌های رایانه‌ای، فیلم و پویانمایی و نمایش و تئاتر)، همچنین تاسیس گرایش هنر و رسانه در مقطع ارشد علوم قرآن و حدیث، تدوین درسنامه و اجرای درس ۳ واحدی یادگیری تجربی مقطع کارشناسی رشته‌های الهیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، کلینیک خدمات رسانه‌ای به جوامع هدف و مشاوره علمی و هنری...

توافق برای تشکیل دوره آموزشی یادگیری تجربی مبتنی بر مهارت های هنر و رسانه دینی به مدت ۴۰ ساعت با استفاده از تجربیات استادان و موسسات همکار و در راستای تعامل با دانشکده مهندسی، از جمله مهمترین نتایج این بخش از نشست ها بود. بر این اساس، دکتر محمد علی عبداللهی، دکتر کاظم فولادی قلعه، دکتر سید محمدعلی دیباجی، دکتر فتح الله نجارزادگان، دکتر محمد حسین ظریفیان، دکتر مسلم محمدی، دکتر عبدالله متقی زاده و علیرضا سرمدی، از جمله استادان و طراحان این درس نامه و کارگاه مهارتی هنر و رسانه دینی خواهند بود.

