دولت آلمان بر اصل 'تناسب' در مبارزه با حماس تاکید کرد

مکان دقیق این نیروها مشخص نیست. ارتش اسرائیل بارها از مردمی که هنوز در شمال نوار غزه و شهر غزه هستند خواسته است، این منطقه را ترک کنند و به سمت جنوب بروند.به گفته وزارت خارجه آلمان، اولین شهروندان این کشور توانسته‌اند نوار غزه را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان در پیام‌رساناعلام کرد: «پس از تلاش‌های فشرده، تیمی از سفارت ما در قاهره توانست از آلمانی‌های که گذرگاه مرزی رفح را رد کرده‌اند استقبال کند.

اشتفان هبِشترایت، سخنگوی دولت آلمان نیز ضمن بیان این که"تناسب همیشه لازم است" گفت، دولت فدرال در جریان گفت‌وگوهای خود با اسرائیل، اعتقاد خود را ابراز کرده که اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی در منطقه"به طور طبیعی به تمام شروطی که در حقوق بشردوستانه بین‌الملل آمده، پایبند است".

اردن، یکی از متحدان آمریکا در منطقه، در اعتراض به"بحران انسانی" در نوار غزه سفیر خود در اسرائیل را فراخواند. این خبر را وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد. یک روزنامه‌نگار از نوار غزه در تماس با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گزارش‌های مربوط به این حمله را تایید کرده است. او گفته است که حمله دیگری"در شهر جبالیا در منطقه‌ای پرتردد و با خانه‌های بسیار نزدیک به هم و در فاصله حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متری از محل دیروز" صورت گرفته است. گفته می‌شود بار دیگر ده‌ها نفر کشته شده‌اند.یک سخنگوی ارتش اسرائیل از این حمله دفاع کرده و آن را"یک ضروت نظامی آشکار" و"هدف مشروع" دانسته است.

جمهوری اسلامی از حماس که توسط اسرائیل، اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده است، حمایت مالی و نظامی می‌کند و حمله تروریستی به اسرائیل در روز هفتم اکتبر را یک"پیروزی" توصیف کرده است، اما هرگونه دخالت در آن را رد می‌کند.هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه با همتای ایرانی خود درباره جنگ غزه گفت‌وگو کرده و خواستار آتش‌بس شده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: صنعا: یمن بخشی از محور مقاومت است/دوری جغرافیایی مانع ما نمی‌شودنخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن در سخنانی ضمن اعلام همبستگی با ملت فلسطین در نوار غزه بر مقاومت در راستای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اردوغان: اسرائیل با حمایت آمریکا و اروپا مرکتب جنایت علیه بشریت شدرئیس‌جمهوری ترکیه بر لزوم برقراری آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ژاپن هم مانند آمریکا ۹ فرد و یک شرکت را در ارتباط با حماس تحریم کردوزارت خارجه ژاپن امروز (سه‌شنبه) همگام با غرب و دولت آمریکا اعلام کرد، دولت توکیو ۹ فرد و یک شرکت را در ارتباط با حماس تحریم کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پادشاه اردن خواستار برقراری آتش‌بس انسانی در نوار غزه شدپادشاه اردن بر لزوم دستیابی به آتش‌بس انسانی فوری در نوار غزه تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اهمیت ورود یمن به جنگ‌ علیه رژیم صهیونیستییک فعال رسانه در توئیتی با ذکر دلایلی سه گانه بر اهمیت ورود یمن به جنگ با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایجاد مدارس شبانه‌روزی در مناطق محروم لرستان ضروری استرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان بر ایجاد مدارس شبانه‌روزی در مناطق محروم استان تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕