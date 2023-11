بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند. پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در شهریور ماه سال گذشته به دنبال بازداشت از سوی گشت ارشاد در تهران، اعتراضاتی فراگیر در ایران آغاز شد که با نافرمانی مدنی گسترده زنان در مقابله با حجاب اجباری ادامه یافته است.

گاردین روز ۱۳ مهر به نقل از این شاهد نوشت یک زن چادری با فریاد از آرمیتا پرسید چرا روسری (مقنعه) بر سر ندارد و این دختر نوجوان پاسخ داد: «مگر من از تو می‌خواهم که چادرت را برداری؟» یکی از دوستان او به ایران‌اینترنشنال گفت که آرمیتا عاشق نقاشی بود و در تابستان، تمام دیوارهای مدرسه را به عنوان کارورزی نقاشی کرد و رنگ زد.و نمونه‌هایی از آثار این دختر نوجوان پیش‌تر مطالبی منتشر شده بود. او از دو سال پیش نقاشی را به صورت حرفه‌ای آغاز کرده بود و علاوه بر آن، به‌عنوان یک تکواندوکار حرفه‌ای ورزش می‌کرد و «دان۳» داشت.

VOA FARSI صدای آمریکا: تاکید اژه‌ای بر برخورد با مخالفان حجاب اجباری تنها یک روز پس از خاکسپاری آرمیتا گراوندغلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه هشتم آبان تنها یک روز پس از خاکسپاری آرمیتا گراوند مخالفان حجاب اجباری را به «بازی در زمین دشمن» متهم کرد و بار دیگر خواستار برخورد با آنها شد.

VOA FARSI صدای آمریکا: ویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایرانویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایران

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفتمقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفت

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهرانمقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهران

MASHREGHNEWS: فیلم/ اعتراف تحلیلگر صهیونیست به ناتوانی اسرائیل در نابودی حماسمئیر جاودانفر تحلیلگر صهیونیست در شبکه ایران‌اینترنشنال به ناتوانی رژیم صهیونیستی در نابودی حماس اعتراف کرد.

IRANINTL: تالار مراسمی که در آن فاطمه رجایی‌راد، بدون حجاب اجباری حضور یافت، پلمب شدبا دستور دادستانی محمودآباد، تالار پذیرایی محل برگزاری مراسم روز پزشک در آمل که در آن فاطمه رجایی‌راد، بدون حجاب اجباری حضور یافت، پلمب شد. پیش‌تر اعلام شده بود که پروانه طبابت این پزشک زن، تفلیق و خودش به دادسرا احضار شده و سه تن از مدیران حوزه بهداشت آمل برکنار شدند.

