فرهاد قلی‌نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این خصوص با اشاره به هوای آلوده اهواز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به سکون هوا و وزش کم باد، شاهد افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در کلانشهرها به ویژه اهواز هستیم.

وی افزود: دلیل عمده آلودگی کنونی اهواز، دود ناشی از آتش‌سوزی مزارع نیشکر و مزارع برنج‌کاری و آلایندگی ناشی از فعالیت خودروها است. معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: همچنین در دو روز متوالی سایت دفن پسماند برومی اهواز دچار آتش‌سوزی شده که منجر به ایجاد آلودگی شده است اما آتش‌سوزی این سایت در حدی نیست که هوای کل شهر را تحت تاثیر قرار دهد و آلودگی ناشی از آتش‌سوزی این سایت، مقطعی است.وی با اشاره به دفن غیربهداشتی پسماند در سایت برومی در گذشته، بیان کرد: گاز متان موجود در این سایت، قابلیت اشتعال خودبه‌خودی دارد.

قلی‌نژاد گفت: از ۱۰ روز پیش به شهرداری اهواز و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اخطاریه دادیم تا اقدامات کوتاه‌مدتی در مدت یک ماه آینده برای سامان‌دهی سایت برومی انجام شود و سپس باید اقدامات اصولی و میان‌مدت انجام شود. طرحی در این زمینه آماده شده است که باید تصویب شود.

وی افزود: همچنین درخواست کردیم آتش‌سوزی‌هایی که به ناچار باید انجام شوند، در شرایطی که وزش باد وجود دارد و جهت باد غالب به سمت مراکز شهری نیست، اتفاق بیفتد. نظارت‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود و اگر به این موضوع توجه نشود اخطاریه‌های لازم را صادر خواهیم کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: فصل برداشت رسید/ پایانه صادراتی انار ساوه در بلاتکلیفی ۱۰ سالهاین روزها روزهای برداشت انار است و از اغلب نقاط کشور اخبار برداشت این میوه بهشتی شنیده می شود، اما انار ساوه چیز دیگری است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: حضور مدیران سازمان بازرسی کل کشور در محل تمرین باشگاه پرسپولیسبه گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، تمرین امروز سرخپوشان میهمانان ویژه‌ای داشت که این روزها برای اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات حضور تعیین کننده‌ای در فوتبال دارند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فایننشال تایمز: اسرائیل به دنبال سرنگون کردن حماس نیستیک نشریه انگلیسی نوشت،‌ رژیم صهیونیستی در یورش زمینی به نوار غزه به دنبال آنچه که این نشریه «اهدافی عملگرایانه‌تر به دور از بلندپروازی برای سرنگون کردن حماس» خواند، است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: واکنش سرمربی معروف به خبر پیشنهاد ایرانفدراسیون والیبال ایران این روزها به دنبال جذب یک مربی سرشناس برای هدایت تیم ملی این کشور است. یکی از گزینه‌هایی که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده ولادیمیر آلکنو است، اما این مربی سرشناس بحث درمورد بازگشت احتمالی‌اش به تیم ملی ایران را تکذیب کرد. به گزارش فارس، فدراسیون والیبال ایران به صورت جدی در حال جست‌وجو برای انتخاب یک مربی سرشناس است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: مراقبت کنید تا هیچگونه لغزشی در مجموعه ما صورت نگیردبه گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان کرمان، اظهار کرد: باید از شهید والامقام محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی یاد کنیم که این روز‌ها جبهه مقاومت بیش از پیش اثرات مجاهدت‌های او را احساس می‌کند؛ این روز‌ها که فقط ظرف حدود ۲۰ روز بیش از ۴ هزار کودک و بیش از ۳ هزار زن توسط صهیونیست‌ها غاصب به...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای دوران «پس از جنگ غزه» نقشه می‌کشندشبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابعی گزارش داد، آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال گزینه‌های مختلفی برای «دوران پس از جنگ در غزه» هستند و احتمالا یکی از گزینه‌ها نظارت موقت سازمان ملل بر غزه و یا استقرار یک نیروی چندملیتی جهت حفظ امنیت آن باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕