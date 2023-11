وی افزود: از ابتدای تأسیس سازمان هواشناسی کشور تا کنون یعنی حدود ۶۴ سال اخیر تنها ۹ رادار هواشناسی در ایران راه‌اندازی شده اما در دولت سیزدهم فرآیند احداث دو رادار در استان‌های لرستان و گلستان آغاز شده است.

معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: رادار هواشناسی لرستان اخیرا فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده و به زودی به وسیله مقامات ارشد کشور به صورت رسمی افتتاح می‌شود. محمدی تصریح کرد: فرآیند احداث ساختمان رادار هواشناسی لرستان از سال ۱۴۰۱ شروع شده و امسال آماده افتتاح خواهد شد.

وی گفت: برد عملیاتی رادار هواشناسی لرستان تا ۱۵۰ کیلومتر است و در ارتفاع ۲۴۰۰ متری کوه «فرهکش» خرم‌آباد نصب شده است. معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: یکی از کاربردهای مهم رادار هواشناسی کمک به صدور پیش‌بینی‌های کوتاه مدت برخی پدیده‌های مخاطره آمیز شدید نظیر بارش‌های شدید و کمک به پیش‌بینی سیل است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در سفر به سیستان و بلوچستان گفت: برای شرق و جنوب شرق کشور حداقل ۳ رادار هواشناسی نیاز است.

به گزارش ایلنا، فرح محمدی، معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور صبح امروز از رادار هواشناسی لرستان که آماده بهره‌برداری رسمی است، بازدید کرد. این پروژه در حالی در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است که حدود یک دهه از افتتاح آخرین رادار هواشناسی کشور می‌گذرد.

به گزارش ایلنا، سحر تاج‌بخش مسلمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در دومین روز از سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان، با کارکنان اداره‌کل هواشناسی این استان دیدار کرد و گفت: هم‌اکنون ۹ رادار هواشناسی در کشور فعال است و یک رادار جدید نیز به‌زودی به شبکه راداری کشور اضافه خواهد شد.

