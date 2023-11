دلار سست شد؛ طلا جان گرفت!

ایلیا اسپیواک، رئیس کلان جهانی در Tastylive گفت: به نظر می‌رسد فدرال رزرو نشان می‌دهد که افزایش نرخ‌ها در حال پایان یافتن است. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ‌های بهره را همان طور که انتظار می‌رفت ثابت نگه داشت.

شاخص دلار ۰.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که بازده اسکناس ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین حد بیش از دو هفته گذشته رسید. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که هزینه‌های استقراض در بازار باید به طور پایدار بالاتر باشد تا بر انتخاب‌های سیاست پولی آتی تأثیر بگذارد.

طلا که به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن در زمان عدم اطمینان سیاسی و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، هفته گذشته به بالاتر از سطح کلیدی ۲۰۰۰ دلار در هر اونس رسید، زیرا سرمایه‌گذاران در میان ناآرامی‌های فزاینده در خاورمیانه، طلا را انتخاب کردند.

اس‌پی‌دی‌آرگلدتراست، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، روز چهارشنبه ۰.۲۴ درصد افزایش یافت و به ۸۶۱.۵۱ تن رسید. بازارها اکنون منتظر گزارش حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات‌متحده در روز جمعه هستند تا نشانه‌های بیشتری در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو شود.

بر اساس گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای نقره در ۲۲.۹۸ دلار در هر اونس ثابت بود و پلاتین با ۰.۶ درصد افزایش به ۹۲۶.۰۸ دلار و پالادیوم با یک درصد افزایش به ۱۱۱۴ دلار و دو سنت رسید.

IRANINTL: یک جای خالی در توپ طلا ۲۰۲۳؛ آرمیتا گراوند، هوادار مسی و بارسلونا بودشب گذشته لیونل مسی برای هشتمین بار توپ طلا را گرفت، اما جای یکی از طرفدارانش برای تماشای این افتخار دست‌نیافتنی، خالی بود؛ آرمیتا گرواند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: قیمت دلار امروز ۱۰آبان ۱۴۰۲؛ دلار آزاد چقدر گران شد؟در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۱هزار و ۲۹۴ تومان و حواله دلار نیز به ۳۷هزار و ۵۴۰ تومان رسید. به گزارش اعتماد آنلاین، قیمت دلار در بازار آزاد هم به ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بسته ویژه «لیونل مسی» در شبکه نمایش خانگیهمزمان با کسب توپ طلا توسط لیونل مسی، محتوای فوتبالی ویژه در شبکه نمایش خانگی عرضه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۲/ جدولبه گزارش شبکه شرق، معاملات امروز بازار حکایت از کاهش محسوس عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته دارد. هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۷۸ (یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۹۷۸ -۷.۲۰ -۰.۳۷ 09:00 ۱,۹۸۵ -۱۰.۲۰ -۰.۵۲ روز قبل ۱,۹۹۵ -۱۰.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: قیمت نفت خام برنت به 86.78 دلار رسیدهر بشکه نفت خام برنت در معاملات دومین روز کاری هفته در بازارهای جهانی با قیمت 86.78 دلار داد و ستد شد.

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تصویب احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و بررسی آخرین وضعیت پروژه های تامین مالی روسیهدهمین جلسه شورای اقتصاد عصر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و درخواست های برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕