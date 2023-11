وی تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با سرعت عمل بالا و رسیدن به‌موقع در محل ارتکاب جرم موفق به دستگیری ۳ عامل اصلی این درگیری شدند و آن‌ها به یگان انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده متهمان را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد ضمن اشاره به اینکه متهمان انگیزه درگیری خود را اختلافات قبلی عنوان کرده‌اند، افزود: پلیس به‌عنوان حافظ جان، مال و ناموس مردم به‌هیچ‌وجه اجازه جولان و سرکشی را به افراد شرور و قانون‌شکن نخواهند داد و با این‌گونه افراد به‌شدت برخورد قانونی خواهد کرد.

