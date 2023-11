خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از «یو سانگ‌بوم»، اعضای کمیته اطلاعاتی پارلمان این کشور اعلام کردند که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به مقامات این کشور دستور داده به دنبال راه‌هایی برای کمک همه‌جانبه به فلسطین و مردم غزه باشند.

کره شمالی هفته پیش نیز اعلام کرد که دولت آمریکا مسئول اصلی تراژدی انسانی کنونی در نوار غزه است و واشنگتن پشت جنگ کنونی بین اسرائیل و حماس است. خبرگزاری رسمی کره شمالی که بازگوکننده مواضع رسمی این کشور است با انتشار مقاله‌ای نوشت: آمریکا عامل و علت اصلی وضعیت کنونی در غرب آسیاست. نبرد بزرگ برای کشتار در غرب آسیا به علت تحریک مغرضانه و عمدی آمریکا در حال تشدید است.

پیونگ‌یانگ با انتقاد شدید از اقدام آمریکا و کشورهاای اروپایی در وتوکردن قطعنامه روسیه و برزیل برای آتش‌بس در غزه و تسهیل ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه اعلام کرد که واشنگتن حتی شانس‌های کوچک برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع در غرب آسیا را از بین می‌برد، درحالی‌که اتحادیه اروپا به دلیل «فقدان تصمیم‌گیری و اصول مستقل» از این وضعیت حمایت می‌کند.

همچنین وزارت خارجه بولیوی روز سه شنبه اعلام کرد که دولت بولیوی روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده است.دولت بولیوی همچنین رژیم اسرائیل را به ارتکاب جنایات علیه بشریت در حملات خود به نوار غزه متهم کرد.

بولیوی پیش از این نیز در سال ۲۰۰۹ روابط دیپلماتیک خود را با رژیم اسرائیل در اعتراض به حملات این رژیم به نوار غزه قطع کرده بود و در سال ۲۰۲۰، دولت پرزیدنت جینین آنز روابط خود را دوباره با تل آویو برقرار کرد.

دولت شیلی هم سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. «گابریل بوریچ»، رئیس‌جمهور شیلی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش سفیر خود را از اسرائیل خارج می‌کند. دولت شیلی گفته است که سفیر خود در اسرائیل را برای مشورت در پاسخ به نقض قوانین بین المللی در غزه فراخوانده است.

