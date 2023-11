دستور ویژه فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان برای بررسی حادثه راسک

وی افزود: در پی دستور ویژه فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، تیم های بازرسی در منطقه حضور یافته‌اند و فعل یا ترک فعل احتمالی غیر قانونی ماموران را به دقت، بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ۵۰ درصد فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان توسط خیرین احداث شده استمدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان نگاه بلند و اندیشه پرمهر خیرین را گامی در مسیر تحقق و توسعه عدالت آموزشی به ویژه در سیستان و بلوچستان دانست.

ISNA_FARSI: دعوت مسئولین سیستان و بلوچستان از مردم برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آباننماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، استاندار و فرمانده ‌قرارگاه قدس سپاه از مردم استان برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.

ISNA_FARSI: رییس سازمان حفاظت محیط زیست وارد زاهدان شدسرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست جهت بازدید میدانی از شرایط زیست محیطی استان به سیستان و بلوچستان سفر کرد.

ISNA_FARSI: کرمانشاه مکان امنی برای مجرمان و هنجارشکنان نیستفرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه به هیچ عنوان مکان امنی برای مجرمان، هنجارشکنان و افراد قانون گریز نیست و برخورد پلیس با این افراد سخت و پشیمان کننده خواهد بود.

ISNA_FARSI: عقلانیت جریان مقاومت در عملیات طوفان الاقصی قابل ستایش استفرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی، عقلانیت جریان مقاومت طی روزهای گذشته در عملیات طوفان الاقصی قابل ستایش است.

ISNA_FARSI: حداقل ۳ رادار هواشناسی در شرق کشور نیاز استرئیس سازمان هواشناسی کشور در سفر به سیستان و بلوچستان گفت: برای شرق و جنوب شرق کشور حداقل ۳ رادار هواشناسی نیاز است.

