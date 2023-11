در ۳ مرحله از جنگ با آمریکا در دوره ترامپ عبور کردیم

رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سخنرانی رهبر انقلاب چند روز پس از آغاز جنگ اخیر غزه را پیام مهمی عنوان کرد که جنگ را از کشور دور کرد و گفت: در همه مقاطع گذشته با هماهنگی با رهبر معظم انقلاب و تدبیر و تصمیم ایشان، سایه جنگ از ایران دور شد، همانطور که ایشان پس از جنگ اوکراین در یک سخنرانی، پای ایران را از مهلکه کنار کشیدند.

