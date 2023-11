در نشست معاون اجتماعی قوه قضاییه با مسئولان رفسنجان چه گذشت؟

معاون قوه قضائیه ادامه داد: در نهایت قوه قضاییه در جاهایی که نیاز است باید ورود پیدا کند و سه قوه باید بیش از پیش همکاری کنند تا بتوانیم در حوزه پیشگیری از آسیب ها و جرائم همانند سایر حوزه‌ها موفق باشیم.

معاون قوه قضائیه در خصوص سرقت‌های خرد، تصریح کرد: در پنج سال گذشته بحث سرقت‌های خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پرونده ها شناخته می‌شود که دلایل متعددی دارد، بخشی از آن به متولیان بر می‌گردد و بخشی دیگر بیانگر نیاز به فرهنگسازی و آموزش بیشتر به مردم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مشکل اتباع بیگانه را مسئله‌ای کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آنها صورت گیرد، صرف طرد اتباع بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی پیرامون قطعی برق چاه‌های آب در شهرستان رفسجان نیز گفت: پیشنهادات مسئولان شهرستان در مورد مشکلات فوق باید از طریق نهادهای مربوطه پیگیری شود. جهانگیر با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس و خبرنگان رهبری بر مشارکت پر شور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: در مرکز، ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیش تخلفات و جرائم در مجموعه‌ها رصد و تذکرات لازم داده می‌شود و همچنین به جرایم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات نیز رسیدگی خواهد شد.

