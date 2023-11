در حوزه پدافند زیستی باید تهدیدات جدید را شناسایی کرد

خالدی بر رویکرد پیشگیرانه و نهایتاً مقابله سریع با تهدیدات تأکید داشته و تصریح کرد: رویکرد پیشگیرانه یک رویکرد خلاقانه و مبتنی بر علم، تخصص و هوشیاری و اولویت نخست است و رویکرد مقابله در مرحله آخر قرار دارد.

جانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور با یادآوری این موضوع که شبکه‌سازی موضوعات پدافند زیستی بسیار ضروری است، تأکید کرد: در موضوع آب، سلامت، آلودگی باید اولویت‌بندی و شبکه‌سازی کرد. وی اضافه کرد: همچنین به روز کردن قوانین و دستورالعمل‌های حوزه سلامت به ویژه بیماری‌های مشترک انسان و دام بسیار مورد تأکید است. باید در نظر داشت که در حوزه قوانین کارآمد و مجازات‌هایی که در حوزه تهدید علیه بهداشت عمومی بازدارندگی مناسب داشته باشند، ضعف وجود دارد.

خالدی افزود: در سال 1396 و یک سال و نیم پیش از آغاز شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی شیوع یک بیماری شبهه کرونا در کشور ارزیابی شد و بر این اساس یک رزمایش ملی برگزار شده و بر آمادگی پیشگیری و مقابله با این بیماری تأکید شد.

