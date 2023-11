دریچه سدهای لرستان برای آرامش سیلاب بسته شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه سدها نقش مهمی در کنترل و مدیریت آب و منابع آبی دارند افزود: سدها هم در شرایط خشکسالی و کمبود بارش‌ها به عنوان مخزنی برای ذخیره آب مورد استفاده قرار می گیرند و هم در زمان ترسالی و بارش‌های فراوان، روشی مطمئن در جهت کنترل سیلاب‌ها هستند.

حسن‌نژاد ادامه داد: هم اکنون با اتمام فصل آبیاری و عدم نیاز کشاورزان به آب، دریچه سدهای لرستان برای کنترل و تسکین سیلاب‌های احتمالی بسته شد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از نظر فنی دریچه‌های سدها در بهترین حالت قرار داشته و مانور دریچه‌ها در طول ماه گذشته انجام شده و در سال آتی هیچ مشکلی برای کنترل سیلاب نخواهیم داشت.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: بهره‌گیری شهرداری از دانش و ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی برای پیشرفت مرکز لرستانسرپرست جهاد دانشگاهی لرستان خواستار بهره‌گیری شهرداری خرم‌آباد از دانش و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان برای رشد و پیشرفت این شهر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شیلات و گیاهان دارویی دو اولویت زنجیره ارزش در لرستاناستاندار لرستان گفت: شیلات و گیاهان دارویی به‌عنوان دو اولویت زنجیره ارزش در استان معرفی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۲۵۰ دانش‌آموز از لرستان به اردوی راهیان‌نور اعزام شدندمسئول اردویی راهیان‌نور سپاه لرستان گفت: کاروان ۲۵۰ نفره دانش‌آموزان کوهدشتی به اردوی راهیان‌نور اعزام شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دامپزشکی لرستان نیازمند افزایش تعداد نیروستمدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: دامپزشکی استان برای انجام اقدامات شایسته به جامعه هدف نیازمند افزایش نیروست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جمع آوری بساط دلالان از سایت مسکن مهر خرم‌آبادسرپرست راه و شهرسازی لرستان گفت: ۳۸ کانکس مشاوران املاک غیر مجاز در سایت مسکن مهر خرم‌آباد جمع‌آوری شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جمع آوری بساط دلالان از سایت مسکن مهر خرم‌آبادسرپرست راه و شهرسازی لرستان گفت: ۳۸ کانکس مشاوران املاک غیر مجاز در سایت مسکن مهر خرم‌آباد جمع‌آوری شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕