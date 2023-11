استاندار فارس بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها تأکید کرد و افزود: در این حوزه نیازمند تصمیمات تأثیرگذار و بنیادین هستیم؛ برخی اقدامات در مجموع باعث افزایش هزینه نمی‌شود اما آمارها را کاهشی خواهد کرد. اگر این اختیار به استان واگذار شود که ۱۰ - ۲۰ درصد هزینه‌ای که بیمه انجام می‌دهد صرف اقدامات مورد نظر شورای ترافیک کاهش تصادفات شود، قطعاً نتایج ارزشمندی خواهد داشت.

ایمانیه اظهار کرد: شورای عالی کاهش تصادفات باید فعال‌تر شود و این مهم با فراهم شدن زمینه‌های آن توسط دستگاه‌های مشارکت‌کننده میسر می‌شود. وی به رفع بیش از یک‌صد نقطه حادثه‌خیز در استان اشاره کرد و گفت: در زمینه کاهش تصادفات و کاهش خسارت‌های بدنی و مالی باید همه دست به دست هم دهیم و هرکدام به سهم خود گوشه‌ای از مسائل را رفع کنیم؛ استان فارس در این زمینه آماده همکاری و همراهی است.

