«جیمز رِینی» رییس فرماندهی مدرن‌سازی ارتش آمریکا در کنفرانس سالانه انجمن ارتش این کشور که این ماه در واشنگتن برگزار شد، به خبرنگاران گفت که برای توپخانه کششی، «۱۰ یا ۱۵ دقیقه برای جابجایی در مقابل یک دشمن کارآمد، بی‌فایده خواهد بود.»

هر دو طرف نیز از تسلیحات متعددی برای هدف قرار دادن آتش‌بارهای توپخانه‌ای خود استفاده می‌کنند که شامل سامانه‌های راداری ضدآتشباری توپخانه به منظور شناسایی محل توپ‌های دشمن به محض شلیک کردن و ناوگان پهپادی می‌شود که بر فراز میدان به پرواز در می‌آیند تا توپچی‌ها را، غافلگیرانه، هدف قرار دهند.

بیشتر شدن موارد استفاده و پیچیدگی سامانه‌های ضدتوپخانه‌ای باعث بالا گرفتن بحث‌ها درباره ارزش توپ‌های کششی و خودکششی می‌شود. در طی تاریخ، از زمانی که لوله‌های توپ برای اولین بار در قرون وسطی به کار گرفته شدند، تسلیحات بزرگ توسط اسب‌ها یا گاوهای نر جابجا می‌شدند که البته جابجایی‌ محدودی را امکان‌پذیر می‌ساخت. از جنگ‌های جهانی، کامیون‌ها سریع‌تر می‌توانستند درمیدان جنگ توپ‌ها را جابجا کنند، اگرچه به زمانی برای آماده کردن توپ‌ها برای شلیک نیاز بود.

کشورهای غربی، به ویژه، تمایل دارند که زرادخانه‌های توپخانه‌ای‌شان بیشتر شامل توپ‌های خودکششی باشد که تا حدی شبیه تانک‌های مسلح هستند. ارتش این کشورها معمولا توپ‌های کششی را به نیروهای هوایی و آب-خاکی تخصیص می‌دهند که واقعا نمی‌توانند با تجهیزات سنگین جابجا شوند یا این که این که آن‌ها را به آن دسته از متحدانشان می‌دهند که چندان توانمندی‌های نظامی پیشرفته‌ای ندارند و قادر به عملیات با توپ‌های مکانیزه نیستند.

این مطلب می‌افزاید: از نظر لجستیکی، توپ‌‎‌های کششی دردسرهای کمتری دارند. اگر کامیون یدک کش یک توپ خراب شود، کامیون دیگری می‌تواند آن را بکسل کند. اما اگر شاسی یک توپ خودکششی خراب شود، در میدان غیرقابل استفاده می‌شود.

