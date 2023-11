وزارت بهداشت غزه امروز چهارشنبه «از هر کسی که سوخت دارد» خواسته آن را در اختیار بیمارستان الشفا و بیمارستان اندونزی قرار دهند. بیمارستان الشفا بزرگترین مجموعه بیمارستانی در نوار غزه است در حالی که بیمارستان اندونزی در منطقه شمال که به شدت بمباران شده قرار دارد.روز سه‌شنبه مدیر بیمارستان اندونزی به الجزیره گفت که فعالیت‌های این بیمارستان ممکن است ظرف 24 ساعت به دلیل کمبود سوخت متوقف شود.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز دوشنبه اعلام کرده بود از 15 مهرماه 25 بیمارستان در غزه به طور کامل از خدمت رسانی خارج شده است.سخنگوی وزارت بهداشت غزه در ادامه افزود: در طی این مدت 25 آمبولانس نیز هدف حملات اسراییل قرار گرفته و از بین رفته است.

یک روز قبل‌تر وزارت بهداشت غزه اعلام کرده بود که طی تجاوز نظامی اسراییل به غزه 116 نفر از کادر درمان شهید شده است. بر اساس گزارش فوق طی این مدت 57 مرکز بهداشتی در غزه هدف حملات اسراییل قرار گرفته است.دانلود قسمت ۵ سریال مرداب ( مرداب قسمت ۵ پنجم ) حجم رایگانیمن رسما وارد جنگ با اسرائیل شد/ یمن: عملیات گسترده‌ای در اسرائیل انجام دادیمحمله حماس خاورمیانه را دگرگون کرد

