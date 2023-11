دایک حفاظتی معمولان تا محلی که شهر در خطر نباشد، انجام شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد: در یکی از قراردادها ۱۹.۵ میلیارد تومان به پیمانکار پروژه بدهکار هستیم و تاکنون پرداخت نشده است. حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: برای تکمیل دایک حفاظتی معمولان و پرداخت طلب پیمانکاران این پروژه حداقل به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: نگرانی رئیس اف‌بی‌آی از حملات الهام‌گرفته از حماس در آمریکامدیر اف‌بی‌آی به قانون‌گذاران آمریکایی گفته است که خطر توطئه‌های «تروریستی» در خاک آمریکا توسط افراد یا گروه‌هایی که ممکن است از حملات حماس علیه رژیم صهیونیستی الهام گرفته شده باشند، بالاست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تیراندازی در بیمارستانی در ژاپنرسانه‌های محلی گزارش کرده‌اند که نیروهای پلیس در شهر «تودا» در مرکز ژاپن به بیمارستانی که در آن تیراندازی رخ داده، اعزام شده‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تیراندازی در بیمارستانی در ژاپنبه گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند که در تیراندازی در بیمارستانی در شهر تودا در مرکز ژاپن دو نفر زخمی شدند. مظنون که احتمالاً ۴۰ یا ۵۰ ساله است، با موتورسیکلت متواری شده و در حال حاضر فراری است. مقام‌های پلیس اعلام کردند که در همین حال، حداقل یک نفر در داخل یک اداره پست در شهر ورابی گروگان گرفته شده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افخمی در تدارک اکران پاییزی «استاد»بهروز افخمی که در حال انجام مراحل فنی فیلم جدیدش است، از تدارک اکران فیلم «استاد» تا یکی دو ماه آینده خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: مرتضوی: به دنبال تامین مسکن برای کارگران هستیموزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در بحث یک میلیون واحد مسکونی که قرار است برای آحاد مردم تامین شود، بتوانیم یک کمک ویژه‌ای انجام دهیم تا کارگران صاحب ملک شوند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مشکل راه‌های روستایی و سند سیل‌زدگان معمولان در اولویت اقدام قرار گیردسرپرست فرمانداری معمولان گفت: در راستای گسترش خدمت‌رسانی اداره بنیاد مسکن در معمولان مستقر شود و مشکل راه‌های روستایی و سند سیل‌زدگان در اولویت اقدام قرار گیرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕