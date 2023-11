دانلود قسمت ۱۴ فصل ۲ سریال پدرخوانده (دانلود پدرخوانده قسمت ۱۴ چهاردهم فصل دوم)

در این فصل، مافیاها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیاها و دزدان دریایی سرگردان است.قسمت ۱۴ فصل ۲ رئالیتی شو پدرخوانده که مافیا یک بازی شناخته شده نقش مخفی‌ست که بر اساس استدلال و استنتاج پیش می‌رود.

در فصل دو پدرخوانده نقش مستقل دیگر با سایدها بازی نمی کند و کاملا به صورت مستقل و تنها باید برنده بازی شود. جک اسپارو هر شب یک نفر را به عنوان طلسم خود انتخاب می کند. در صورتی که در ۲۴ ساعت بعدی، طلسم از بازی خارج شود، جک اسپارو هم همراه او خارج می شود.

جک در شب و روز زره دارد و به هیچ وجه خارج نمی شود. یعنی اگر در شب توسط مافیا یا لئون شات شود، در بازی می ماند. اگر هم در روز اجماع شود، گرداننده اعلام می کند که این فرد جک هست و در بازی باقی می ماند.مسابقه پدرخوانده قسمت ۱۴ چهاردهم پنجشنبه ساعت 8 صبح 11 آبان ماه 1402 منتشر شد.قسمت 14 چهاردهم پدرخوانده به صورت آنلاین و دانلود حلال از فیلم نت و وبسایت مدرن فیلم پنجشنبه ساعت 8 صبح 11 آبان ماه 1402 قابل مشاهده و خریداری است.

