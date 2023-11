دانلود فیلم آزادکار Freelance ۲۰۲۳ آزاد جان سینا با دوبله و زیرنویس فارسی چسبیده

داستان یک خبرنگار نه‌چندان مشهور به نام کلر ولینگتون است که به منظور کسب شهرت به کشور خیالی پالدونیا در آمریکای جنوبی سفر می‌کند تا با حاکم آنجا مصاحبه کند. به دلیل شرایط خطرناک این کشور برای خارجی‌ها، وی میسون را به عنوان بادی‌گارد خود در این سفر استخدام می‌کند؛ اما تمام برنامه‌ریزی‌های آن‌ها با وقوع یک کودتای پیش‌بینی نشده در این کشور به هم می‌ریزد.و ایرانی فوق‌العاده دارای اهمیت است.

پر واضح است که یک سایت دانلود فیلم خارجی و ایرانی باید دارای ویژگی‌های منحصربفردی باشد که افراد بتوانند از آن بعنوان یک بستر جذاب به جهت دانلود فیلم ایرانی و خارجی استفاده کنند. حال ما در این مقاله قصد داریم درباره‌ی بهترین ویژگی‌های یک سایت دانلود فیلم صبحت کنیم تا برای انتخاب چنین بستر‌هایی دغدغه‌ی کمتری داشته باشید.

دانلود فیلم پنج شب در رستوران فردی Five Nights at Freddys ۲۰۲۳ با دوبله و زیرنویس فارسی چسبیدهفیلم پنج شب در رستوران فردی یا Five Nights at Freddys 2023 یک فیلم ترسناک فراطبیعی آمریکایی به کارگردانی اما تامی است که بر اساس فیلمنامه ای است که او با همکاری اسکات کاتن و ست کودبک نوشته است و بر اساس فرنچایز بازی ویدیویی به همین نام است. ادامه مطلب ⮕

آغاز رسمی فعالیت منطقه آزاد «اینچه‌برون»/ «دست اندازها» کنار می‌روندفعالیت منطقه آزاد اینچه برون با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور و ابلاغ احکام اعضای هیئت مدیره، به طور رسمی آغاز به کار کرد. ادامه مطلب ⮕

ضد اسرائیلی‌ترین فیلم تاریخ سینمای کودک و نوجوان در کشور را ساخته‌امکارگردان فیلم «ایلیا، جستجوی قهرمان» گفت: این فیلم یک فیلم ضد اسرائیلی است و می‌توان گفت که شاید ضد اسرائیلی‌ترین فیلم تاریخ سینمای کودک و نوجوان است که آن را ساخته‌ام. ادامه مطلب ⮕

فیلم کوتاه و بلند ایرانی در جشنواره «هوف» آلمانپنجاه و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم هوف آلمان میزبان نمایش یک فیلم بلند و یک فیلم کوتاه ایرانی است. ادامه مطلب ⮕

واکنش چهره‌های ایرانی به جان باختن آرمیتا گراوند؛ بغض، اندوه، و خشمجان باختن آرمیتا گراوند، دختر دانش‌آموز تهرانی، در بیمارستان فجر تهران بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت و با واکنش بسیاری از کاربران و شخصیت‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. ادامه مطلب ⮕

فیلم/ رجز فارسی و عربی سلحشور علیه رژیم صهیونیستیحاج مهدی سلحشور مداح سرشناس کشورمان در هیأت فاطمیون قم رجز جدیدی علیه رژیم صهیونیستی به سبک واحد تند خواند. ادامه مطلب ⮕