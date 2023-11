وی با بیان اینکه در این واقعه بیش از ۵۰ دانش‌آموز شهید و صدها نفر مجروح شدند، ادامه داد: همین ماجرا نشان می‌دهد که دانش‌آموزان چه جایگاهی ارزشمندی در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در ادامه دوران هشت سال دفاع مقدس داشته‌اند.

روحانی مسجد محمد رسول‌الله (ص) گرگان با اشاره به وقایع سال گذشته و سرازیر شدن سیل عظیمی از دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مقابل معاندان و اغتشاشگران برای دفاع از آرمان‌های انقلاب و پاسخ به تعداد معدودی از نوجوانان و جوانان فریب خورده، افزود: باید این قشر با آگاهی و بصیرت از تحلیل‌های معناداری که توسط دشمنان ارائه می‌شود، دور شده و پیروی از ولایت فقیه را سرلوحه قرار دهد.

وی شناخت از پشتیبان‌های وقایع و جوسازی‌های رسانه‌ای سال گذشته را برای نسل جدید بسیار مهم دانست و گفت: اگر آگاهی دانش‌آموزان بالا رود، قطعاً فریب برخی اطلاعات غلطی که توسط دشمنان و معاندین در فضای مجازی منتشر می‌شود را نمی‌خورند و با استفاده از همه ظرفیت‌ها گام برای ساختن ایران آباد و پیشرفته برمی‌دارند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه رسانه‌های منطقه دست صهیونیسم قرار دارد و اخبار مخابره شده از قتل عام مردم آن منطقه به دست جهانیان، بسیار محدود است، اضافه کرد: دانش‌آموزان ما باید با مشارکت عملی و استفاده از توان علمی این جنایت‌ها را به جهان مخابره کنند تا دنیا این مظلومیت را ببیند.

این روحانی جنگ امروز غزه را جنگ حق و ناحق عنوان و تصریح کرد: جنگ صهیونیسم در غزه در اصل جنگ با اسلام و مسلمین است و دانش‌آموزان باید با انتشار عکس‌ها و فیلم‌های این جنایت‌ها و تولید آثار در قالب پوستر، موشن گرافی و دیگر اشکال اطلاع‌رسانی، فضای مجازی را به این مسیر هدایت کنند.

وی در پایان افزود: قطعاً دانش‌آموزان در اقصی نقاط کشور باری دیگر با حضور در راهپیمایی مردمی روز ۱۳ آبان ضمن اعلام انزجار از استکبار جهانی، خشم و نفرت خود را از رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

