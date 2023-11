در واقع دانش آموزانی که از پایه هفتم وارد سمپاد شده بودند در صورتی که شرایط درج شده در آیین نامه این مدارس را داشتند، برای ورود به مقطع متوسطه دوم نیازی به شرکت در آزمون ورودی پایه دهم نداشتند اما سایر دانش آموزان باید در این آزمون شرکت می‌کردند.

نهایتا نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی این اقدام سمپاد را مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت برشمرد و آن بخشی از ضوابط و شرایط ثبت نام مدارس سمپاد که مربوط به آزمون‌ ورودی پایه دهم دبیرستان‌های سمپاد می‌شود را ابطال کرد.

اما صدور این رای از سوی دیوان عدالت اداری دغدغه‌ای برای دانش آموزان فعلی سمپاد ایجاد کرده بود که آیا این رای شامل حال دانش آموزان فعلی سمپاد که مشغول تحصیل در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم هستند نیز می‌شود یا خیر؟

از این رو، امروز دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با توجه به اینکه آرای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۸۳۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رای به زمان تصویب مقررات فوق نیست، بنابراین این رای به موارد مربوط گذشته تسری نمی یابد.

در واقع دانش آموزان سمپادی مقطع متوسطه اول که هم اکنون در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم مدارس سمپاد مشغول به تحصیل هستند برای ورود به پایه دهم نیازی به شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد ندارند و این رای دیوان عدالت اداری تا سه سال دیگر که تحصیل دانش آموزان فعلی سمپاد در پایه‌های هفتم تا نهم مقطع متوسطه اول به پایان برسد، اجرا نمی‌شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: رنج مضاعف برای دانش‌آموزان استعداد درخشان یا سود بیشتر مافیای آموزشینسترن فرخه: طبق آیین‌نامه جدید دیوان عدالت اداری، دانش‌آموزان سمپادی که قرار است از متوسط اول به دوم بروند، باید مجددا در آزمون سمپاد شرکت کنند. موضوعی که تا پیش از این با انجام یک آزمون در بدو ورود به متوسطه اول، مدارس به شرط حداقل نمره، متعهد به آموزش در شش سال تحصیلی، یعنی متوسط اول و دوم بودند.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون دبیری؛ به زودی/ به اعتراضات رسیدگی می‌شودمعاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دبیری و هنرآموزی، اعلام کرد که دفترچه تکمیل ظرفیت این آزمون به‌زودی منتشر می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفتمقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفت

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: طرح‌های پدافند غیرعامل آب منطقه‌ای یزد رونمایی شدمدیر عامل آب منطقه‌ای یزد در جریان بازدید معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور از اقدامات پدافندی این شرکت، از رونمایی چند طرح پدافند غیرعامل این شرکت خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۹۰ درصد مدارس متوسطه دور دوم عضو بسیج دانش‌آموزی هستندجانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خوشبختانه تعداد زیادی از دانش‌آموزان زنجانی در مدارس عضو بسیج دانش‌آموزی هستند، گفت: ۹۰ درصد مدارس متوسطه دور دوم، ۸۰ درصد مدارس متوسطه دور اول و ۵۰ درصد مدارس ابتدایی عضو بسیج دانش‌آموزی هستند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕