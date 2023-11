دامپزشکی لرستان نیازمند افزایش تعداد نیروست

وی اضافه کرد:حجم عمده‌ای از خدمات دامپزشکی را همکاران انجام می‌دهند و برخی از خدمات از طریق خرید خدمت به همکاران بخش خصوصی واگذار کردیم تا کارها سریعتر انجام و علاوه بر ایجاد اشتغال، نظارت کامل برعهده دامپزشکی لرستان است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان بیان کرد: حجم عمده‌ای از خدمات را همکاران انجام می‌دهند ولی با این اوصاف با کمبود نیرو مواجه هستیم. زبردست با بیان اینکه لرستان دارای بیش از ۳۰۰۰ روستاست که اکثر آنها صعب‌العبور هستند و همچنین بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دام عشایری در استان وجود دارد که بیشتر اوقات سال خود را در اطرف پلدختر، خوزستان و ایلام سپری می‌کنند و دامپزشکی استان برای ارائه خدمات و اقدامات لازم نیازمند افزایش نیروست.

زبردست گفت: سال گذشته، ۹ دکتر و کارشناس دامپزشکی را جذب کردیم و هم‌اکنون نیز در حال رایزنی هستیم تا همکاران شاغل در بخش دولتی بیش از گذشته به لحاظ تجهیزات تامین و تعداد آنهار ا افزایش دهیم. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در تمام بخش‌های استان هم نمایندگی بخش دولتی دامپزشکی و هم درمانگاه و داروخانه بخش خصوصی داریم، افزود: این امکانات در سپیدشت، زاغه، کاکاوند و شول‌آباد مستقر هستند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان یادآور شد: همچنین در قسمت‌های محروم استان نمایندگی بخش دولتی دامپزشکی و هم درمانگاه و داروخانه بخش خصوصی مستقر هستند که تا این اقدامات با هدف ارائه خدمات به صورت سریع و عادلانه در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: توزیع ۶۵۵۵ سری جهیزیه بین نیازمندان لرستانیمدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: در راستای کنگره ملی شهدا ۶۵۵۵ جهیزیه به نیابت از شهدای استان در این نوعروسان نیازمند توزیع کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نمی‌گذاریم فرآورده‌های دامی فاسد سر سفره مردم برودرئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با اشاره به نظارت مستمر اکیپ‌های دامپزشکی بر عرضه فرآورده‌های خام دامی در کرمانشاه، گفت: نمی‌گذاریم گوشت و فرآورده‌های دامی فاسد سر سفره مردم برود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعتبارات حوزه مشاغل خانگی لرستان در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافتمدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: تسهیلات مشاغل خانگی امسال استانی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعتبارات حوزه مشاغل خانگی لرستان ۲۰ درصد افزایش یافتمدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: تسهیلات مشاغل خانگی امسال استانی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توازن بین رشته‌های تحصیلی در لرستان بهم‌ خورده استمدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: توازن بین رشته‌ها در استان بهم‌خورده و در لرستان تنها ۳۳ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های هنرستانی هدایت شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هویت‌بخشی بر مبنای زیست بوم لرستان در پژوهش‌ها تعریف شودمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: هویت‌بخشی بر مبنای زیست بوم لرستان در پژوهش‌ها تعریف شود و وضعیت قومی، قبیله‌ای، وضعیت توپوگرافی وگویش دانش‌آموز لرستانی در این پژوه‌ها دیده شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕