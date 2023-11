دادستان بیرجند به دلیل حجاب اجباری نداشتن چند کودک در مراسم ورزشی، دستور مجازات داد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تصادف در محور خواف –بیرجند، جان امام‌جمعه مسجد مالک‌الملک تایباد را گرفتبخشدار خواف گفت: امام‌جمعه اهل‌ سنت مسجد مالک‌الملک تایباد به دلیل تصادف در محور خواف – بیرجند جان خود را از دست داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: پلمب تالار میزبان مراسم تجلیل از پزشکان به دلیل حضور یک پزشک بدون حجاب اجباریپس از آن که دکتر فاطمه رجایی‌راد، جراح دهان، فک، و صورت بدون حجاب اجباری در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه در آمل شرکت کرد و پروانه طبابتش لغو شد، حالا تالاری که میزبان این مراسم بود هم پلمب شده است.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهرانمقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهران

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفتمقاومت در برابر مدافع حجاب اجباری در اصفهان که از دانش‌آموزان فیلم می‌گرفت

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: ویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایرانویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایران

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افتتاح نمایشگاه کار؛ پیش به سوی آینده در دانشگاه بیرجندنمایشگاه کار؛ پیش به سوی آینده، در سالن امید دانشگاه بیرجند افتتاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕