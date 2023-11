اسدی با اشاره به اینکه شیراز را نه تنها یک کلان‌شهر بلکه جهان‌شهر می‌توان دانست، اظهار کرد: شیراز دارای ظرفیت و پتانسیل سرشاری بوده و اکنون شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) قطب الکترونیک، گردشگری و سلامت ایران محسوب می‌شود و در عرصه‌های دیگر نقش‌آفرین است.

اسدی با اشاره به اینکه در کشور ما نقش کلان‌شهرها در اقتصاد ایران و جهان تعریف شده نیست، اظهار کرد: امروزه شهرداری‌ها با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و با پرسش از شهرداران می‌توان دریافت که جمع‌آوری زباله، حمل و نقل و ۳۵۵ وظیفه دیگری که بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده نیازمند سرمایه و منابع مالی است.

شهردار شیراز تصریح کرد: امروز شهرداری‌ها با بحران‌های زیاد مواجه هستند اما در شهر شیراز با همت ۱۳ هزار پرسنل شهرداری و حمایت بی دریغ شورای شهر به همگان این نوید را می‌دهیم که تمام پروژه‌های شهری شیراز همزمان در حال کار است.

شهردار شیراز با اشاره به لوله‌گذاری دروازه قرآن شیراز، گفت: اتمام این پروژه ۳ ماه پیش‌بینی شده بود اما با کار شبانه‌روزی در کمتر از ۴۵ روز این پروژه برای جلوگیری از سیل در بالادست و ورودی شهر شیراز اجرا شد همچنین امروزه شهرداری شیراز عملیات اجرایی همزمان سه خط مترو را در دست اجرا دارد.

اسدی از تسویه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی شهرداری شیراز در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته شهروندان شهر راز به شهرداری شیراز اعتماد کردند و سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مردم شیراز عوارض اخذ شد همچنین شهرداری شیراز به صورت شبانه‌روزی و بدون توقف در حال کار است از این رو در افق صد روز آینده و دهه فجر ۱۴۰۲ انقلاب اسلامی، ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید و ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه آغاز به کار خواهند کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تورهای شهروندی عمران و پیشرفت در شیراز برگزار می‌شودمدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز از برگزاری تورهای شهروندی عمران و پیشرفت با هدف آگاهی شهروندان از نحوه اجرای پروژه‌های شهرداری و تقویت ارتباط مدیریت شهری و دانشگاه خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تمهیدات شهرداری بجنورد برای اسکان افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌هارئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد از آمادگی سرای مهر شهرداری بجنورد برای میزبانی از نیازمندان، افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌ها خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بهره‌گیری شهرداری از دانش و ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی برای پیشرفت مرکز لرستانسرپرست جهاد دانشگاهی لرستان خواستار بهره‌گیری شهرداری خرم‌آباد از دانش و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان برای رشد و پیشرفت این شهر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لزوم بسیج تمامی امکانات برای متعادل کردن زندگی مردم در مسکن مهرمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم استفاده از تمامی امکانات شهرداری و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد رفاه و متعادل کردن شرایط زندگی مردم در سایت مسکن مهر کمالوند تأکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: جلال‌زاده: ایران و روسیه به تلاش‌های خود برای آتش‌بس فوری در غزه شدت بخشندرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خواستار گسترش همکاری‌های مسکو و تهران برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه شد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نیاز به تدوین نقشه راه برای سلامت روان جامعه داریمرئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز با اشاره به تأثیر مسائل سلامت روان در جامعه گفت: ما نیاز داریم که برای حوزه سلامت روان جامعه یک نقشه راه تدوین کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕