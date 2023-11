خط ریلی همدان -سنندج افتتاح شد

برای احداث این کلان پروژه بیش از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که ارزش روز آن ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. پروژه راه آهن همدان - سنندج جزو پروژه‌های مصوب "مهر ماندگار" در سال ۱۳۸۳ بود که فاز اول آن از تهران به همدان در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و ریل گذاری فاز دوم شامل مسیر همدان - سنندج، مهرماه سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید.

طول خط آهن تهران - همدان - سنندج حدود ۴۲۰ کیلومتر است که مسیر تهران تا همدان به طول ۲۷۰ کیلومتر، به بهره‌برداری رسیده است، فاز دوم این خط ریلی از همدان به سنندج نیز ۱۵۱ کیلومتر طول دارد و در سه قطعه تعریف شده است که حدود ۶۴ کیلومتر آن در استان همدان و باقی‌مانده آن در استان کردستان واقع شده است.

پروژه راه آهن همدان - سنندج شامل سه قطعه و از سمت همدان به سنندج دارای هفت ایستگاه بهار، آق بلاغ، دوسر، قروه، آونگان، دهگلان و سنندج است. در این مسیر تاکنون ۲۰ هزار تن ریل ملی استفاده شده و این پروژه از افتخارات ملی در خودکفایی ساخت مسیرهای ریلی محسوب می‌شود.

ظرفیت انتقال مسافر ۳۰۰ هزار نفر در سال و باری ۵۰۰ هزار تن است که بر اساس برنامه، مقرر شده است این رقم در بخش مسافری در سال ۱۴۲۰ به ۶۰۰ هزار نفر و ظرفیت انتقال بار نیز به یک میلیون تن افزایش یابد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: راه‌آهن همدان_سنندج افتتاح شدکلان طرح راه‌آهن همدان_سنندج پس از۱۸ سال افتتاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج با حضور رئیس‌جمهوربه گزارش ایلنا از همدان، علیرضا قاسمی‌فرزاد با تشریح آخرین وضعیت راه‌آهن همدان، اظهار کرد: خط راه‌آهن تهران_همدان_سنندج ۴۰۲ کیلومتر است که ۲۵۱ کیلومتر آن از تهران تا همدان قبلاً بهره‌برداری شده و مورد استفاده قرار گرفته است و ۱۵۱ کیلومتر نیز که بخش دوم این مسیر از همدان تا سنندج است طی روزهای آینده در سفر رئیس‌جمهور به استان کردستان افتتاح و به...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راه‌آهن همدان - سنندج در آستانه افتتاحمدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت: راه‌آهن همدان - سنندج که بخشی از کریدور شرق به غرب است، با سرمایه‌گذاری ۳۴۰ میلیارد تومان در روزهای آینده و در سفر بعدی رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: ٣٠٠ همت پروژه نیمه تمام زیرساختی داریم/ استان کردستان به شبکه ریلی وصل شدبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در نشست خبری امروز درباره افتتاح راه‌آهن همدان-سنندج و اتصال بیست و سومین مرکز کشور به شبکه ریلی اظهارداشت: در حال حاضر ١۴ هزار کیلومتر خط ریلی در کشورمان داریم و برای ساخت ٣٣٠٠ کیلومتر خط آهن برنامه در دست داریم که مطالعات انجام شده‌ است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بیست‌وسومین مرکز کشور به شبکه ریلی متصل شدمعاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با بیان اینکه برای سال جاری چهار پروژه ریلی در برنامه داریم و با حمایت‌های صورت‌گرفته تا الان دو مورد را به افتتاح رساندیم، گفت: با افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج بیست‌وسومین مرکز کشور را به شبکه ریلی متصل کردیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افتتاح نمایشگاه کار؛ پیش به سوی آینده در دانشگاه بیرجندنمایشگاه کار؛ پیش به سوی آینده، در سالن امید دانشگاه بیرجند افتتاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕