خسته بودم، صبحانه و نهار هم نخورده بودم /فیلم منتشرشده انتقام است

وی با طرح این ادعا که «این‌ها همه هزینه این پیگیری‌های مجدانه است و بنظرم فیلم انتقادی نیست بلکه انتقامی است»، افزود: این عزیزان در جمع بزرگی بودند که توانستیم در مجلس ۳۶ هزار و صد نفر از آن‌ها را در آزمون‌هایی که دادند به استخدام آموزش و پرورش درآوریم؛ تعدادی محدودی در کل کشور هستند که پیگیر هستیم تا انشاءالله این‌ها به نحوی به آموزش و پرورش بازگردند؛ با این‌ها صمیمی هستم و اکثرشان را به اسم می‌شناسم.

این نماینده مجلس گفت: در آن جمعه ارباب رجوع بسیاری را دیده و خسته بودم و صبحانه و نهار هم نخورده بودم و بعداز ظهری بود که هوای گرمی در تبریز بود و نهایتاً به خاطر گرمی هوا و گرسنگی دچار ضعف شدم. این فیلم را که دیدم از حرکات سهوی که در آن بود، خیلی متاثر شدم.

منادی سفیدان در پایان اعلام کرد: همان‌طور که جسارت پیگیری حقوق مردم را دارم و اعتراض و رسیدگی و احقاق حقوق مردم الان هم جسارت عذرخواهی دارم و عذرخواهی می‌کنم. انشاءالله که همه رسانه‌ها پیگیر مشکل این‌ها باشند؛ من هم دوباره پیگیری مشکل این عزیزان خواهم بود.

طی روزهای گذشته ویدئویی در فضای مجازی با عنوان رفتار عجیب و زننده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دیدار با مردم منتشر شده که با واکنش‌هایی همراه بود.

