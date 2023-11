خروج حداقل ۱۱۷ تن از اتباع خارجی از طریق گذرگاه رفح از غزه

اداره کل گذرگاه‌ها و مرزهای فلسطین در این خصوص اعلام کرد، ۸۱ فلسطینی دارای جراحات سنگین در بیمارستان‌های مصر تحت مداوا قرار خواهند گرفت. یک منبع آگاه به المیادین گفت: درباره خروج تعدادی از فلسطینی‌های زخمی و دو تابعیتی از طریق گذرگاه رفح توافق شد.

با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر و افزایش تعداد شهدا به بیش از ۸۵۰۰ تن از جمله ۳۵۴۲ کودک و ۲۱۸۷ زن، اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه از ۲۰۰۰ اعلام مفقودی شامل ۱۱۰۰ کودک که هنوز زیر آوار هستند، خبر داد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: خروج حداقل ۱۱۷ تن از اتباع خارجی از طریق گذرگاه رفح از غزهمنابع مطلغ روز چهارشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کردند که حداقل ۱۱۷ تبعه خارجی توانستند از طریق گذرگاه رفح از نواز غزه به مصر بروند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

DW_PERSIAN: خروج نخستین گروه خارجیان از نوار غزه از طریق گذرگاه رفحده‌ها تبعه خارجی توانسته‌اند نوار غزه را از طریق گذرگاه رفح ترک کرده و وارد مصر شوند. گفته می‌شود، قطر در هماهنگی با آمریکا موفق به میانجی‌گری میان مصر، اسرائيل و حماس برای خروج اتباع خارجی و شماری از مجروحان شده است.

منبع: dw_persian | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ورود کاروان‌های حامل کمک و آمبولانس‌ به نوار غزه از گذرگاه رفحدر بیست و ششمین روز از جنگ جاری در غزه، کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی و پزشکی چهارشنبه 10 آبان از طریق گذرگاه زمینی رفح با مصر، وارد نوارغزه شدند.به گزارش

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: شهادت برخی مجروحان فلسطینی در گذرگاه رفحبه گزارش شبکه شرق، خبرنگار شبکه «الجزیره» امروز چهارشنبه، اول نوامبر به نقل از منابع رسمی در غزه، از به شهادت رسیدن تعدادی از مجروحان فلسطینی در گذرگاه «رفح» خبر داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: واشینگتن از پیشرفت مذاکرات بازگشایی گذرگاه رفح برای خروج‌ آمریکاییان از غزه خبر دادمتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که مذاکرات ایالات متحده با طرف‌های ذی‌ربط در چند ساعت گذشته برای تامین عبور امن آمریکایی‌ها و سایر خارجی‌های مایل

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: موافقت مصر با انتقال زخمی‌های غزه و دوتابعیتی‌ها از گذرگاه رفحمسؤولان مصری آمادگی خود را برای استقبال از تعدادی از فلسطینی‌های دارای جراحات سنگین و افراد دوتابعیتی از گذرگاه رفح اعلام کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕