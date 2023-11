وی افزود: اولین دوره‌ای است که با حامی مالی به مسابقات می‌رویم. بچه‌ها دیگر دغدغه مالی ندارند و این موضوع مهمی در این وضعیت است و از اسپانسرمان ممنونم. خرم با اشاره به شانس درخشش ملی‌پوشان در این مسابقات هم گفت: ما سال گذشته که در مسابقات آسیایی شرکت کردیم همه کشورها از کیفیت ما به وجد آمده بودند و اولین حضور بین المللی ما بود و خیلی‌ها از عملکرد ما متعجب شدند و حالا می‌خواهیم در یک میدان جهانی این اقدام را انجام دهیم. کار سختی است ولی نشدنی نیست و امیدوارم با دست پر به ایران برگردیم.

