خبر روزنامه مشهور ایتالیایی درباره سرمربی والیبال ایران

به گزارش ورزش سه، این خبرنگار معروف نوشت: روبرتو پیازا و جان لورنزو بلنجینی برای نیمکت تیم ملی والیبال ایران در حال رقابت هستند. نکته جالب اینکه هواداران ایتالیایی نظر خوبی درباره این اتفاق ندارند و اعتقاد دارند با توجه به اینکه این دو مربی در حال حاضر سرمربی تیم های میلانو و لوبه ایتالیا هستند و با توجه ممنوعیت همزمان مربیان شاغل در لیگ ایتالیا و تیم ملی، جذب یکی از این دو توسط تیم ملی والیبال ایران سخت و دشوار خواهد بود.

بحث سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران این روزها بسیار داغ شده است به طوری که روزنامه های مشهور دنیا نیز به این اتفاق پرداخته‌اند و همه منتظر هستند تا ببینند چه کسی سرمربی تیم ملی والیبال ایران را بر عهده خواهد گرفت.

جان لورنزو بلنجینی، روبرتو پیازا، ولادمیر آلکنو و ویتال هاینن گزینه های خارجی برای هدایت تیم ملی والیبال ایران و سعید معروف و پیمان اکبری نیز گزینه های داخلی فدراسیون والیبال ایران هستند.

