وی افزود: در معاونت اول و معاونت حقوقی قوه قضائیه روی این موضوع برای ارتقاء منزلت قاضی اقداماتی در حال انجام هست و شما نیز پیشنهاداتتان را به ما بدهید. مصدق گفت:تفکر ریاست قوه قضائیه حفظ منزلت قاضی و عمل به مر قانون در رابطه با شاکی، متهم، خواهان و خوانده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده توسط قضات در این نشست گفت: می‌دانیم وضعیت معیشتی همکاران اداری و قضائی خوب نیست. مصدق اظهار کرد: هفته آینده بودجه قوه قضائیه در مجلس مطرح خواهد شد و امیدواریم مسیری که طی شده و در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده، در صحن علنی همینگونه پیش برود و شرمنده همکاران نباشیم.

معاون اول قوه قضائیه در پایان با اشاره به اینکه در زمینه مسائل رفاهی باید کار اساسی صورت بگیرد، عنوان کرد: یک برنامه اساسی از سوی معاونت پشتیبانی قوه برای تهران و استان‌ها آماده شده که امیدواریم با به ثمر رسیدن آن، تا پنج سال آینده همه همکاران دارای مسکن بشوند.

