خانه فرهنگ بیرجند آماده افتتاح است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: هفته فرهنگی استان با شعار محوری « خراسان جنوبی، دیار علم و ایمان» از هفتم آبان آغاز شد که تا ۱۴ آبان‌ ادامه دارد و در مراسم اختتامیه هفته فرهنگی با حضور وزیر از کتاب شهدای هنرمند استان (هنر مردان خدا)، نماهنگ سید سپاه خراسان با صدای صادق آهنگران درخصوص شهید سید احمد رحیمی از شهدای هنرمند استان و اولین کتاب قرآن با قلم استاد نیک‌بین رونمایی می‌شود.

فرخنده اظهار کرد: بزرگداشت مفاخر، پرداختن به گویش محلی، غذای سنتی، مد و لباس در حوزه بوم خراسان جنوبی، پرداختن به حوزه‌های هنری، صنایع دستی و فرهنگی استان از جمله برنامه‌های هفته فرهنگی استان است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم به تکمیل طرح‌های نیمه تمام ادامه داد: در سفر دوم رئیس جمهور به استان هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار فرهنگی برای استان مصوب شد که طی ۲ سال باید تخصیص یابد.

فرخنده از تالار بزرگ شهر بیرجند به عنوان پروژه نیمه تمام و شاخص دیگر در استان نام برد و افزود: برای اتمام این پروژه که دارای هفت درصد پیشرفت فیزیکی بوده نیاز به پنج هزار میلیارد ریال اعتبار ملی است.

