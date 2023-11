خالی بودن ۲۰ درصد خانه ها در مرکز تهران/ اخذ مالیات از برج های خالی از سکنه

وی افزود: در صورتی که آمار خانه های خالی استخراج و بانک اطلاعاتی مسکن تقویت شود بسیاری از خانوارهایی که مستاجر و نیازمند خانه هستند، صاحبخانه می شوند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه واحدهای بسیاری در کلان شهرها از جمله تهران خالی از سکنه و بلااستفاده هستند در حالی که اگر شناسایی و ساماندهی شوند می توانند نیاز به تامین مسکن و سرپناه یک خانوار را برآورده کنند.

نجف ادامه داد: در مناطق شمال تهران بعضاً مشاهده می شود که ۳۰ تا ۴۰ درصد برج های ساخته شده خالی مانده است.دلیل این اتفاق این است که نه مردم قدرت خرید چنین واحدهایی را دارند و نه می توانند در چنین برج هایی خانه اجاره کنند اما اگر دولت به این برج ها مالیات ببندد مالکان آنها مجبور می شوند نرخ اجاره ها را پایین بیاورند و چند خانواده سرپناهی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: انبوه سازانی که چنین برج هایی را می سازند و کسانی که مالک بیش از ۱۰۰ خانه هستند می توان شناسایی کرد، بنابر این دولت باید مالیات سنگین از این واحدها دریافت کند. به اعتقاد وی، درحال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد منازل در مرکز تهران نیز به سرنوشت خانه های شمال تهران مبتلا شده و اکثرا خالی از سکنه است.

نجف گفت: بیشتر مستاجرانی که طی تابستان سال گذشته بر اساس افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها خانه را ترک کردند ناچار به محلات جنوب و حاشیه‌های شهر رفتند که این اتفاق به تدریج به یک معضل بزرگ تبدیل و بسترساز مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد؛ لذا انتظار می رود برج های خالی از سکنه، مالکان دارای ۱۰۰ واحد و بیش از دو دستگاه آپارتمان خالی در کشور ساماندهی و مشمول پرداخت مالیات شوند.

