حیفا و مابعد حیفا؛ سناریوهای حزب الله در برابر تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی به لبنان

وی اضافه کرد: مقاومت اسلامی لبنان تا زمانی که دشمن صهیونیستی اصول و مبانی درگیری و بازدارندگی برقرار شده رعایت کند، آغاز کننده جنگ نخواهد بود. با این حال حزب الله گفته است که درصورت تجاوز دشمن صهیونیستی به لبنان و بمباران ضاحیه، تل آویو بمباران خواهد شد و در صورت بمباران بیروت، همه شهرک های اسرائیلی هدف قرار خواهند گرفت و همانطور که سید حسن نصرالله وعده داده است بمباران ها به مابعد، مابعد حیفا کشیده خواهد شد.

این تحلیلگر سیاسی لبنانی در تشریح حملات به پایگاه ها و مراکز حضور نظامیان آمریکایی در خاک سوریه و عراق افزود: حملات مقاومت اسلامی عراق به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق و سوریه ضمن از هم گسستن توان نظامی آمریکا در میادین مختلف نبرد، در تغییر روند جنگ و آهنگ حملات وحشیانه صهیونیست ها به نوار غزه تاثیرگذار بوده است.

