این کشور در حال آماده شدن برای میزبانی جام جهانی باشگاه‌ها و همچنین جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۲۷ است. این کشور همچنین قرار است میزبان بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ در مجموعه آینده‌نگرانه نئوم باشد، جایی که قرار است به صورت مصنوعی زمستان به کویر عربستان آورده شود. با اعلام فیفا قرار است از جام جهانی بعدی، این مسابقات با حضور ۴۸ تیم برگزار شود و این بدان معنا است که از سال ۲۰۲۶ در هر تورنمنت جام جهانی ۱۰۴ مسابقه برگزار خواهد شد و دست‌کم ۱۴ استادیوم با ظرفیت بین ۴۰ هزار تا ۸۰ هزار نیاز خواهد بود.

