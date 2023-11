محمدی خاطرنشان کرد: اراذل و اوباش بعد از زخمی کردن آتش‌نشان از محل متواری شدند و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند.

IRANINTL: سایت حال‌وش از حمله شیمیایی به یک دبستان دخترانه در ایرانشهر خبر دادروز چهارشنبه ۱۰ مهر گزارشی درباره حمله شیمیایی به یک دبستان دخترانه در ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان منتشر شد.

MASHREGHNEWS: ترور کور در بمپور، منجر به شهادت مامور پلیس شد +فیلمحمله تروریستی به واحدهای گشت کلانتری ۱۲ محمدان شهرستان بمپور که در حال گشت زنی و تامین امنیت و آرامش بودند، باعث شهادت یک مدافع امنیت شد.

ISNA_FARSI: صیادان غیرمجاز سد سلمان فارسی به دام افتادندیگان حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین از متخلفین صید غیر مجاز ماهی در دریاچه سد سلمان فارسی ۱۹ ماهی صید شده کپور و سرخه به همراه ادوات صید کشف و ضبط کرد.

MASHREGHNEWS: ادعای رژیم اسرائیل مبنی بر ترور یک فرمانده مقاومت + فیلمارتش رژیم صهیونیستی امروز (سه شنبه) با انتشار ویدئویی مدعی ترور یک فرمانده مقاومت فلسطین و حمله به ۳۰۰ موضع حماس در نوار غزه شده است.

ISNA_FARSI: ایران کشوری امن در حصار ۱۷ کشور ناامناستاندار سمنان از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری امن در حصار ۱۷ کشور ناامن نام برد و گفت: اعتماد مردم به نیروی انتظامی بالاترین سرمایه و اندوخته فراجای استان سمنان است .

ISNA_FARSI: مرگ یک کارگر در اثر انفجار در یک واحد صنعتی مهدیشهر +تصاویرسرپرست تیم اعزامی آتش‌نشانی شهرداری مهدیشهر از جان‌باختن یک کارگر در اثر انفجار در یک واحد صنعتی این شهرستان خبر داد.

