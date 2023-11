وی افزود: آتش‌نشانان که همیشه آماده فداکاری به شهروندان چه در زلزله، چه در آتش و آوار هستند این بار برای دفاع از ناموس مردم زخمی شدند. وی در خصوص حادثه چند ساعت پیش پارک سرخه‌حصار گفت: تعدادی اراذل و اوباش به چند خانم که در سراشیبی پارک سرخه‌حصار نزدیک ایستگاه آتش‌نشانی بودند حمله کردند. این خانم‌ها ماشین خود را رها و به سمت ایستگاه آتش‌نشانی رفتند. یکی از آتش‌نشانان در دفاع از این خانم‌ها با اراذل و اوباش درگیر شد و در این درگیری مورد اصابت چاقو قرار گرفت و راهی بیمارستان شد.

محمدی خاطرنشان کرد: اراذل و اوباش بعد از زخمی کردن آتش‌نشان از محل متواری شدند و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند.

