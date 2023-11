حمله دوم اشغالگران به جبالیا؛ ۷ اسیر اسرائیلی به هلاکت رسیدند

خبرنگار شبکه «الجزیره» گفت: در بمباران یک منطقه مسکونی در الفالوجا در اردوگاه جبالیا، ده‌ها شهید و زخمی که بیشترشان کودک بودند، توسط رژیم صهیونیستی قربانی شدند؛ مجروحان این بمباران پس از حملات، به بیمارستان اندونزی منتقل شده‌اند.

سخنگوی گردان‌های «القسام»، شاخه نظامی جنبش «حماس» امروز اعلام کرد که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان فلسطینی در منطقه جبالیا، ۷ اسیر در بند مقاومت، از جمله سه غیرنظامی دارای گذرنامه خارجی کشته شدند.

انفجار در اردوگاه آوارگان جبالیا، یکی از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های آوارگان غزه به عنوان یکی از بدترین حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینان طی هفته‌های اخیر عنوان شد؛ اشغالگران شب گذشته، بزرگ‌ترین اردوگاه آوارگان غزه را بمباران کرد که در نتیجه آن حدود ۴۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: سه شهید در یورش جدید اشغالگران به جنینمنابع اعلام کردند، در جریان یورش اشغالگران به جنین سه تن از جمله اسیر آزاده فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/یورش مجدد نیروهای اشغالگر اسرائیلی به جنینتا این لحظه ۳ فلسطینی در حمله به این شهر به شهادت رسیدند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: 400 کشته و مجروح در حمله فاجعه‌بار اسرائیل به اردوگاه جبالیارسانه‌های فلسطینی شامگاه سه‌شنبه 9 آبان، گزارش دادند که در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند.به گزارش تلویزی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: سعودی: توقف عملیات نظامی در غزه اولویتی ضروری استوزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی سه‌شنبه نهم آبان، با شدیدترین لحن حمله نیروهای ارتش اسرائیل به اردوگاه جبالیا در نوار غزه را که به کشته و مجروح شدن شمار زیا

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ درگیری شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در طوباسدرگیری شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران اسرائیلی که به شهر طوباس یورش بردند. مبارزان مقاومت با بمب‌های دست‌ساز اشغالگران را هدف قرار دادند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: واکنش ایران به حمله رژیم صهیونسیتی به اردوگاه «جبالیا » در نوار غزهسخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ،حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در نوار غزه را که صدها شهید و زخمی برجای گذاشت، با قویترین عبارات محکوم کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕