حمله راکتی حماس به تل آویو و شنیده شدن صدای ۵ انفجار

القسام اعلام کرد که در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه، این شهر اشغالی را هدف حمله قرار داد.منابع محلی تأکید کردند که یک راکت به شهرکی در نزدیکی تل آویو اصابت کرده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: انتقاد کاخ سفید از پوتین به دلیل «سکوت در برابر اعتراضات ضد اسرائیلی» در روسیهلحظه آژیر خطر حمله راکتی حماس در پارلمان اسرائیل و حضور آویگدور لیبرمن و دیگر نمایندگان در پناهگاه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: پیشروی اسرائیل در غزه برای «انهدام حماس» و «بازگرداندن گروگان‌ها»لحظه آژیر خطر حمله راکتی حماس در پارلمان اسرائیل و حضور آویگدور لیبرمن و دیگر نمایندگان در پناهگاه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اصابت ۴ راکت به پایگاه آمریکایی «عین الاسد»منابع رسانه‌ای عراق از شنیده شدن صدای ۴ انفجار در پایگاه آمریکایی «عین الاسد» در غرب این کشور خبر دادند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: حمله موشکی مجدد به پایگاه «عین الاسد» محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراقهمزمان با جنگ اسرائیل و حماس و محاصره شدن نوار غزه، به‌رغم هشدارها و تهدیدهای آمریکا نسبت به هر گونه تشدید تنش‌ و گسترش دادن جنگ در منطقه، ادامه حملات گروه

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

RADIOFARDA_: جنگ غزه؛ بولیوی روابطش با اسرائیل را قطع کرد، شیلی و کلمبیا سفرای خود را فرخواندندبه دنبال تداوم جنگ بین اسرائیل حماس و حمله زمینی این کشور به غزه، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به این جنگ واکنش دیپلماتیک نشان دادند.

منبع: RadioFarda_ | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: سعودی: توقف عملیات نظامی در غزه اولویتی ضروری استوزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی سه‌شنبه نهم آبان، با شدیدترین لحن حمله نیروهای ارتش اسرائیل به اردوگاه جبالیا در نوار غزه را که به کشته و مجروح شدن شمار زیا

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕