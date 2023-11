حمله موشکی گسترده اوکراین به مناطق جنوبی روسیه

ولادیمیر سالدو (Vladimir Saldo) فرماندار منطقه خرسون در کانال تلگرامی خود نوشت: اندکی پیش، پدافند هوایی ما حمله موشکی گسترده دشمن به مناطق جنوبی روسیه را خنثی کرد. وی ادامه داد: هفت موشک که توسط هواپیماهای دشمن شلیک شده بود و به سمت «کریمه» می‌رفت، بر فراز منطقه خرسون سرنگون شد.

فرماندار تصریح کرد: درحالیکه اکثر موشک‌ها در هوا دفع شده‌اند اما ۲ موشک بر روی زمین در منطقه‌ای متروکه منفجر شد. این مقام روس افزود: به مردم و زیرساخت‌ها آسیبی وارد نشده؛ در عین حال، تهدید موشکی هنوز از بین نرفته است و نیروهای پدافند هوایی ما در آماده‌باش کامل هستند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد. ضدحمله اوکراین نیز پس از ماه‌ها آماده‌سازی، در ماه ژوئن (خرداد) آغاز شد.

آمریکا و کشورهای غربی تاکنون در پاسخ به حمله روسیه تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کردند.

