حمله پهپادی القسام به پایگاه صهیونیستی

گردان‌های شهید عزالدین قسام تأکید کرد که امروز چهار خودروی زرهی ارتش صهیونیستی را در بیت حانون منهدم کرده و موفق شده است که یک تیم عملیاتی صهیونیستی را که در مکانی در این منطقه مستقر شده بود، به قتل برساند.

گردان‌های قسام امروز همچنین شهرک «نیریم» در اطراف غزه را در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی هدف حمله راکتی قرار داد.

