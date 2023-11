حملات شدید هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به غزه

جنگنده‌‎های اسرائیلی حملات سنگینی را به اطراف بیمارستان قدس در محله تل الهوا در جنوب غزه انجام دادند.

MASHREGHNEWS: فیلم/انتقال سربازان زخمی ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانتصاویر انتقال سربازان زخمی شده ارتش رژیم صهیونیستی در طول عملیات زمینی در غزه به بیمارستان .

ISNA_FARSI: عمان خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی بابت جنایت علیه فلسطینی‌ها شدبا ادامه حملات بی‌امان و مرگبار رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، وزیر خارجه عمان خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه شد.

MASHREGHNEWS: شهادت ۱۲ فلسطینی در بمباران رژیم صهیونیستی در خان‌یونستداوم حملات هوایی، توپخانه ای و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف غزه تعداد زیادی شهید و مجروح در میان غیرنظامیان برجای گذاشته است.

ISNA_FARSI: ولیعهد کویت حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه را محکوم کردولیعهد کویت حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرده و خواهان بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شد.

MASHREGHNEWS: نزدیک به ۳۰ هزار شهید و زخمی در سه هفته بمباران صهیونیست‌هامنابع فلسطینی بامداد سه‌شنبه گزارش دادند در پی ۲۳ روز حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ۸۳۰۶ نفر به شهادت رسیده و ۲۱ هزار و ۴۸ تن نیز مجروح شدند.

ISNA_FARSI: اعتصاب سراسری در کرانه باختری در محکومت حملات رژیم صهیونیستیدر اعتراض به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اعتصاب سراسری در استان‌های کرانه باختری و شهر قدس آغاز شده است.

