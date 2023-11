حمایت از جوانان برای تحقق توسعه ای پایدار لازم است

وی یاد آور شد: از آغاز دولت سیزدهم تاکنون ۱۶۰۰ دانشجوی بین المللی در دانشگاههای ارومیه تحصیل می کنند.رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه جوانان باید در تمامی صحنه ها حضور فعال داشته باشند، اظهار کرد: با ورود مدیران جوان به دانشگاه ارومیه و اعتماد به جوانان، دانشگاه ارومیه در رتبه بندی اخیر به جایگاه ۲۰۰ ارتقاء یافت.

علیجانپور خاطرنشان کرد: قرار دادهای صنعتی دانشگاه با صنایع در سال جاری ۴برابر و به ۱۶میلیارد تومان رسیده است.

