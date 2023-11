حمایت دبیرکل ناتو از ادامه ارسال سلاح به اوکراین

وی گفت: هرچه اوکراین در میدان نبرد قوی‌تر باشد، در میز مذاکره هم قوی‌تر خواهد بود. و وقتی جنگ تمام شد، باید اطمینان حاصل کنیم که تاریخ تکرار نخواهد شد. روسیه نباید به گرفتن بخش‌های اوکراین ادامه دهد. استولتنبرگ در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های اوکراین و حامیان غربی‌اش در جریان جنگ با روسیه مدعی شد: روسیه شکست خورده است. ده‌ها هزار سرباز را از دست داده است. مقدار زیادی از تجهیزات نظامی خود را از دست داده است. مسکو نفوذ سیاسی خود را از دست داده و به طور فزاینده‌ای منزوی شده است.او گفت که جهان نگران سقوط کی‌یف طی چند روز پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه سال گذشته بود اما اوکراینی‌ها در عوض، سرزمین خود را آزاد کرده‌اند.

استولتنبرگ در تایید مجدد جایگاه کی‌یف در ائتلاف نظامی ناتو گفت که همه کشورهای عضو ناتو موافق هستند که اوکراین باید به این ائتلاف بپیوندد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: ناتو: جنگ در غزه نباید مانع حمایت ما از اوکراین شودبه گزارش شبکه شرق، دبیرکل ناتو روز چهارشنبه در شهر «اسلو» پایتخت نروژ گفت، جنگ در غزه نباید به تضعیف اراده و توانایی غرب برای حمایت از اوکراین منجر شود. «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو روز چهارشنبه در هفتاد و پنجمین شورای شمال اروپا در شهر «اسلو» پایتخت نروژ گفت: «جنگ در غزه نباید به تضعیف اراده و توانایی ما برای حمایت از اوکراین منجر شود.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وال استریت ژورنال: رهبر کره شمالی دستور حمایت از فلسطینیان داده استنهاد جاسوسی کره جنوبی اعلام کرد که رهبر کره شمالی به مقامات کشورش دستور داده تا از فلسطینیان حمایت کنند و ممکن است در فکر فروش سلاح به حماس باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: کنایه به عربستان؛ کمک‌ بشردوستانه به غزه ارسال کردند که بارش کفن بود!روزنامه جوان به عربستان به دلیل عدم حمایت از مردم غزه و فلسطین کنایه زده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: از اوکراین حمایت کنید ولی حق حمایت از فلسطین را ندارید+فیلمتفسیر «آزادی بیان» به سبک غربی یعنی آن‌گونه که ما می‌گوییم بیان کنید؛ از اوکراین حمایت کنید ولی برای فلسطین خیر.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ناتو: اسرائیل در حملاتش باید به قانون بین‌المللی پایبند باشددبیرکل ناتو اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حملاتش به نوار غزه باید به قانون بین المللی پایبند باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر تا دو سالبه گزارش شبکه شرق، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از احتمال افزایش مدت زمان نگهداری از معتادان متجاهر به ۲ سال در صورت تصویب مجلس خبرداد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕