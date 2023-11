امام جمعه اردبیل ادامه داد: عنوان بسیج به خاطر این است که در هر کجای کشور کاری بر زمین ماند، بسیجیان عزیز این کار را انجام بدهند، یعنی تبرعی کار کنند نه وظیفی؛ هر کجا دیدید یک فرد اخلاص دارد و به وقت، پول و اجرت نگاه نمی‌کند و نمی‌گوید باید به من این قدر پول بدهند تا مقدار بیشتری کار بکنم و شب و روز نشناسد و خودش را فدای عزت و حشمت کشور بکند، به چنین فردی می‌گویند بسیجی. شخصی که دلش برای اقتدار و اعتلای کشور و جایگاه کشور می‌تپد، بسیجی است.

وی با تبیین راهکارهایی که بسیجیان به واسطه آن می‌توانند به کشور خدمت کنند، تصریح کرد: اولین مطلب که ضرورت دارد بسیجیان به آن توجه کنند این است که خوب تحصیل کنند، اگر علم نباشد انسان نمی تواند خدمت بکند. الان هم که نگاه می‌کنید کشور ما در یک منطقه متلاطم قرار گرفته و کینه آمریکا و اروپا نسبت به ایران تمام نشدنی است.

وی ادامه داد: قبلاً جایگاه ایران کجا بود؟ اما اکنون رئیس جمهور آمریکا التماس می‌کند که ایران ضبط نفس کند. این اقتدار از کجا پیدا شده است؟ یک ملت نیازمند غرور مقدس است، غرور ما ۵۰۰سال شکسته شد. هرکس رسید تکه‌ای از کشور ما را برداشت. بیگانگان به جای ملت برای این کشور تصمیم گرفتند! حضرت امام(ره) می فرمایند: وقتی شاه را می دیدم که در کنار رئیس جمهور آمریکا چطور حقیرانه ایستاده من ناراحت می‌شدم. چنین انسان های با غیرتی وزن کشور را بالا بردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل گفت: اولین چیزی که در بسیج دانش آموزی لازم است پیشرفت علمی است یعنی وقتی که نتایج کنکور اعلام می شود آنهایی که رتبه های یک رقمی و دو رقمی می آورند از مجموعه بسیج باشند. من به فرمانده بسیج کشور گفته ام که در قبولی های کنکور، شما باید از این هویت جمعی استفاده کنید و اعلام کنید که چه تعداد از این افراد از مجموعه بسیج است تا چهره علمی بسیج در کشور تبیین شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_FA: نتانیاهو: دستاوردهایی در غزه توام با خساراتی دردناک داشتیمبا تداوم عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه در پاسخ به حمله غافلگیرانه حماس در 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل چهارشنبه 10 آبان اعلام کرد که ارت

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ویدیوی حماس از 3 اسیر اسرائیلی خواهان برقراری آتش‌بس در غزهگردان‌های القسام شاخه نظامی «حماس» دوشنبه هشتم آبان پیامی ویدیویی از 3 اسیر زن اسرائیلی خطاب به دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل منتشر کرد که در آن

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گالانت: کشته شدن سربازانمان به دست حماس دردناک استوزیر جنگ رژیم صهیونیستی اذعان کرد که کشته شدن سرباران ارتش اشغالگر در نبرد با حماس ضربه‌ای سخت و دردناک بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خالد مشعل: شوک هفت اکتبر، رژیم صهیونیستی را ۷۵ سال به عقب بازگرداندرئیس جنبش حماس در خارج تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به دلیل شوک هفت اکتبر که این رژیم را ۷۵ سال به عقب بازگرداند، در سردرگمی به سر می‌برد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تجمع فعالان حامی فلسطین در لندنبه گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پی ای مدیا، گروهی از فعالان حامی فلسطین در اعتراض به درگیری بین اسرائیل و حماس در ایستگاه «خیابان لیورپول» لندن تجمع کردند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

RADIOFARDA_: جنگ غزه؛ بولیوی روابطش با اسرائیل را قطع کرد، شیلی و کلمبیا سفرای خود را فرخواندندبه دنبال تداوم جنگ بین اسرائیل حماس و حمله زمینی این کشور به غزه، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین به این جنگ واکنش دیپلماتیک نشان دادند.

منبع: RadioFarda_ | ادامه مطلب ⮕