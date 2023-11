پیش از این نیز گروه حماس با متهم کردن اسراییل به حمله به بیمارستان الاهلی در نوار غزه آماری از کشته شدگان منتشر کرده بود که سپس مشخص شد تعداد به مراتب کمتری در انفجار ناشی از برخورد راکت گروه جهاد اسلامی کشته شده اند.

شبه نظامیان این گروه و دیگر گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی بیش از ۲۳۰ تن را به گروگان گرفتند. تاکنون چهار تن از آنان آزاد شده اند. دراین حال، به گزارش آسوشیتدپرس سه کشور قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌هایی حملات اسرائیل به اردوگاه جبالیه را محکوم کردند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه دهم آبان، در شبکه پیام رسان ایکس نوشته بود: «با توجه به تعداد بالای تلفات غیرنظامیان و مقیاس ویرانی در پی حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا، ما نگرانی جدی داریم که این حملات می توانند جنایات جنگی محسوب شوند.

