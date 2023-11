«Hostage soldier released in Gaza, says Israel/ Ori Megidish said to have been freed as Hamas issues video of three others still in captivity» این تیتر اما بلافاصله با واکنش تند رسانه‌ها و خبرنگاران نزدیک به رژیم اسراییل روبه‌رو شد و در نهایت هم منجر به آن شد تنها در فاصله حدود دو ساعت این رسانه‌های معتبر هم تیتر و متن خبر خود را تغییر بدهند؛ بحث درباره دو کمله rescued و released اولی به معنای نجات دادن و دومی به معنای آزاد کردن است؛ به عبارت ساده‌تر تیتر نخست این رسانه‌ها می‌گفت که این سرباز زن اسراییلی آزاد شده و فاعلیت آن به سمت ارتش اسراییل نبود، اما در حالت دوم و پس از تغییر معنای تیتر آن می‌شد که این سرباز با فاعلیت ارتش اسراییل...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ویدیوی حماس از 3 اسیر زن اسرائیلی خطاب به نتانیاهو: موضع تو ما را به کشتن می‌دهدگردان‌های القسام شاخه نظامی جنبش فلسطینی«حماس» دوشنبه هشتم آبان پیامی ویدیویی از 3 اسیر زن اسرائیلی خطاب به دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل منتشر

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ویدیوی حماس از 3 اسیر اسرائیلی خواهان برقراری آتش‌بس در غزهگردان‌های القسام شاخه نظامی «حماس» دوشنبه هشتم آبان پیامی ویدیویی از 3 اسیر زن اسرائیلی خطاب به دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل منتشر کرد که در آن

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: زن اسیر اسرائیلی: نتانیاهو، آیا قتل شهروندان اسرائیل برای تو کافی نیست؟زن اسیر در بند گردان‌های عزالدین قسام از نخست‌وزیر السرائیل پرسید که آیا قتل شهروندان اسرائیل برای تو کافی نیست؟ - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ارتش اسرائیل از آزادی یک سرباز زن این کشور از اسارت حماس خبر دادارتش اسرائیل، شامگاه 8 آبان از آزادسازی یک سرباز زن این کشور از نوار غزه خبر داده و قول داد همه گروگان‌ها را آزاد کند.ارتش و سازمان امنیت اسرائیل در بیانیه

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: سازمان ملل: ۷۰ درصد کشته‌شدگان در نوار غزه، زنان و کودکان هستندفیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل (اونروا) اعلام کرد بیش از ۷۰ درصد کشته‌شدگان مناقشه حماس و اسرائیل در نوار غزه، زنان و کودکان هستند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕