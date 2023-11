متهم پرونده مذکور با شناسایی خودروهای فروشی در فضای مجازی، با صاحب خودرو تماس برقرار کرده و به بهانه بازدید از خودرو و آزمایش فنی آن، خودرو را سرقت می‌کرد. وی در پایان حضور خود در این جلسه رسیدگی، از وکیل متهم و قاضی پرونده، سوالاتی را در خصوص سوابق قبلی متهم مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه در یکی از جلسات دادگاه تجدیدنظر کرمان که با موضوع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در جریان بود، حضور پیدا کرد. وی همچنین در جریان حضور در دادگاه‌های تجدیدنظر کرمان، به گفت‌وگوی چهره به چهره با تعدادی از مراجعه‌کنندگان و استماع مطالب آنها پرداخت و خطاب به مقامات ذی‌ربط قضایی دستور داد که در چهارچوب موازین قانونی به درخواست‌های این افراد رسیدگی شود.

یکی از مراجعه‌کنندگان که رئیس قوه قضاییه بصورت ویژه و بدون‌واسطه به استماع سخنان و تظلم‌خواهی او پرداخت، مادر یکی از جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس بود؛ رئیس دستگاه قضا پس از استماع تظلم‌خواهی این مادر، دستورات مقتضی را برای رسیدگی صادر کرد.

