حسینی: بازی سختی برابر ذوب آهن خواهیم داشت

وی ادامه داد: در چهار دیداری که شکست خوردیم، به دلیل اشتباهات فردی و نداشتن تمرکز بود که امیدوارم بازیکنان ما از این شکست‌ها درس گرفته باشند.

ISNA_FARSI: رحمتی: فردا برابر تراکتور روز دشواری خواهیم داشتسرمربی تیم فوتبال نساجی می‌گوید مصاف تیمش با تراکتور دشوار خواهد بود.

ISNA_FARSI: دمای هوای شیراز از هفته آینده کاهش می‌یابدمدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه از امروز به تدریج افزایش ابر و وزش باد در استان خواهیم داشت، گفت: از هفته آینده دمای هوای استان و شیراز کاهش خواهد داشت.

ISNA_FARSI: کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی و آموزش یک رشته در هر دوره تحصیلیمعاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: بحث کیفیت بخشی به درس تربیت‌بدنی و آموزش یک رشته در هر دوره تحصیلی را خواهیم داشت.

ILNANEWS: به هر اقدام خصمانه جدید از سوی توکیو پاسخ سختی خواهیم دادبه گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز -سه‌شنبه- در واکنش به اظهارات مقام‌های ژاپن مبنی بر اینکه توکیو مسیر روابط با مسکو را در جهت حل مشکل منطقه‌ای و امضای پیمان صلح ادامه خواهد داد، اعلام کرد که با توجه به موضع خصمانه ژاپن در قبال مسکو هیچ امکانی برای ادامه گفت‌وگوها درباره امضای معاهده صلح بین دو طرف وجود ندارد.

ILNANEWS: حسینی: در بازی قبل به دلیل عدم تمرکز شکست خوردیمبه گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: از همه عزیزان، مسئولان باشگاه و هواداران آلومینیوم که روز مربی را به من تبریک گفتند، تشکر می‌کنم. امیدوارم دل مردم اراک و دوستان را با نتایج خوب شاد کنیم.

ILNANEWS: رجبی: می‌دانیم که بازی خیلی سختی داریمبه گزارش ایلنا حمیدرضا رجبی مربی استقلال در نشست خبری قبل از دیدار مقابل شمس آذر قزوین در هفته نهم لیگ برتر شرکت کرد که مشروح صحبت‌های او به شرح زیر است: جواد نکونام به دلیل اینکه محل کنفرانس تغییر کرد و با جلسه فنی ما تداخل داشت نتوانست در نشست حاضر شود و بابت این موضوع عذرخواهی کرد.

